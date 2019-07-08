ЛДПР сообщила о желании сотрудничать с петербургским правительством

ЛДПР сообщила об урегулировании вопроса с вхождением ее представителя Олега Капитанова в петербургское правительство и нацеленности на конструктивное сотрудничество с городскими властями. Соответствующее заявление пресс-службы либерал-демократов приводит ТАСС в понедельник, 8 июля.

В нем сказано, что во время избирательной кампании в рамках выборов губернатора Санкт-Петербурга возникло недоразумение с вхождением представителя ЛДПР в городское правительство и его неучастием в выборах. Так как в решении вопросов регистрации и дальнейшего контакта с правительством Северной столицы участвовало большое число лиц, не все оказались верно проинформированы, подчеркивает партийная пресс-служба.

Согласно ее данным, врио губернатора Петербурга Александру Беглову сообщили, что руководство партии согласно с вхождением кандидата от ЛДПР Капитанова в состав местного правительство, а он «был уведомлен, что руководство ЛДПР согласно на его [Капитанова — прим.] переход в структуры города». Пресс-служба подчеркивает, что в информационных связях «произошел разрыв», из-за чего «у руководства ЛДПР возникло мнение, что переход Капитанова был оформлен без необходимых консультаций».