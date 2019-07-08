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20:07   8 Июля 2019
Россия

Шереметьево введет в эксплуатацию третью ВПП до 1 сентября

Шереметьево введет в эксплуатацию третью ВПП до 1 сентября

Московский аэропорт «Шереметьево» до 1 сентября собирается ввести в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщил первый замдиректора по производству «Шереметьево» Андрей Никулин.

«Тот срок, который нам обозначили министерство транспорта и Росавиация, это 1 сентября», — отметил он.

По словам Никулина, на данный момент около 35 процентов рейсов прилетают не по расписанию. По некоторым оценкам, если бы третья полоса начала работать в прошлом году, то сейчас пунктуальность прилета рейсов выросла бы до 90 процентов.

Сроки строительства ВПП-3 неоднократно переносились. В апреле Минтранс выразил надежду, что она заработает до июня.

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #шереметьево #общество

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