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20:03   8 Июля 2019
Россия

Теплоход с 292 пассажирами сел на мель в Рыбинском водохранилище

Теплоход с 292 пассажирами сел на мель в Рыбинском водохранилище

Неисправность рулевого управления стала причиной того, что теплоход, на борту которого находились 292 пассажира, сел на мель в Рыбинском водохранилище – поблизости от села Тихвинское в Ярославской области.

Об этом в понедельник сообщает РИА Новости, приводя информацию региональных экстренных служб.

Особо подчеркивается, что в результате происшествия никто не пострадал, разлива топлива не произошло. Спустя несколько минут после того, как судно село на мель, оно самостоятельно смогло сняться и продолжить путь. К настоящему моменту как отмечается, теплоход уже прибыл на диагностику в порт.

«Просто была перезагружена электронная система управления и теплоход самостоятельно добрался в порт в Рыбинск, где он в настоящее время проходит диагностику», - заявил представитель Главного управления МЧС по Ярославской области.

Все пассажиры остаются на борту судна – это туристы и пока не уточняется, являются ли они все гражданами РФ, или в их числе есть иностранцы.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #происшествия #чп #общество

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