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19:56   8 Июля 2019
Россия

Псковские предприятия решили выйти на рынки Японии, Кореи и Египта

Псковские предприятия решили выйти на рынки Японии, Кореи и Египта

Промышленные предприятия Псковской области за счет участия в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт» к 2024 году собираются значительно нарастить объемы экспорта в азиатские страны, среди которых Япония и Южная Корея, а также освоить рынки Швейцарии, Египта и Армении. Об этом 8 июня, в понедельник сообщила заместитель губернатора Нинель Салагаева, слова которой приводит ТАСС.

По словам заместителя главы Псковской области, администрация региона в рамках национального проекта планирует приумножить поддержку экспортеров. В настоящее время на территории субъекта реализуется целый ряд образовательных проектов для производственников. На семинарах они учатся оформлять необходимые для экспорта документы, осваивают законодательства различных государств, а также посещают выставки за рубежом, где представляют свой экспортный потенциал.

«Мы ведем отбор предприятий-экспортеров, которые получат господдержку в рамках нацпроекта. Благодаря участию региона в федеральном проекте, предприятиям будет предоставляться субсидирование процентных ставок по кредитам для вывода их продукции на экспорт», — заметила вице-губернатор.

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Автор: Алла Ларионова
#экспорт #псковская область #нацпроект

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