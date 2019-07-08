Псковские предприятия решили выйти на рынки Японии, Кореи и Египта

Промышленные предприятия Псковской области за счет участия в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт» к 2024 году собираются значительно нарастить объемы экспорта в азиатские страны, среди которых Япония и Южная Корея, а также освоить рынки Швейцарии, Египта и Армении. Об этом 8 июня, в понедельник сообщила заместитель губернатора Нинель Салагаева, слова которой приводит ТАСС.

По словам заместителя главы Псковской области, администрация региона в рамках национального проекта планирует приумножить поддержку экспортеров. В настоящее время на территории субъекта реализуется целый ряд образовательных проектов для производственников. На семинарах они учатся оформлять необходимые для экспорта документы, осваивают законодательства различных государств, а также посещают выставки за рубежом, где представляют свой экспортный потенциал.