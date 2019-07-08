Россельхознадзор запретил ввозить в РФ торф голландской компании

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору со вторника, 9 июля, вводит запрет на ввоз в страну торфа, который произвела голландская компания Legro Mushroom Casing Solutions. По информации Россельхознадзора, обсадная почва для выращивания грибов, которую производит голландская компания, состоит из торфа.

Однако при проведении карантинного фитосанитарного контроля в трех партиях торфа из Голландии, который предназначался для производства в РФ грибов, выявили карантинный объект — многоядную муху-горбатку, поэтому Россельхознадзор вводит запрет на ввоз.

Фитосанитарный риск заноса и распространения в РФ многоядной мухи-горбатки оценили в ведомстве как высокий, поэтому, чтобы предотвратить распространение вредителя, ведомство введет ограничения в отношении поставок торфа голландской компании.