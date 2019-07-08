Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россельхознадзор запретил ввозить в РФ торф голландской компании

Россельхознадзор запретил ввозить в РФ торф голландской компании

 Путин 9 июля посетит промышленную выставку ИННОПРОМ в Екатеринбурге

Путин 9 июля посетит промышленную выставку ИННОПРОМ в Екатеринбурге
Зеленский назвал дипломатию единственным оружием при возвращении мира в Донбассе

Зеленский назвал дипломатию единственным оружием при возвращении мира в Донбассе

 Лукашенко поддержал идею Зеленского о встрече с Путиным в Минске

Лукашенко поддержал идею Зеленского о встрече с Путиным в Минске
МИД КНР оценил отношения между Пекином и Вашингтоном

МИД КНР оценил отношения между Пекином и Вашингтоном

 Комиссию по правам человека создали при госдепе США

Комиссию по правам человека создали при госдепе США
Россельхознадзор запретил ввозить в РФ торф голландской компании

Россельхознадзор запретил ввозить в РФ торф голландской компании

 Путин 9 июля посетит промышленную выставку ИННОПРОМ в Екатеринбурге

Путин 9 июля посетит промышленную выставку ИННОПРОМ в Екатеринбурге
Зеленский назвал дипломатию единственным оружием при возвращении мира в Донбассе

Зеленский назвал дипломатию единственным оружием при возвращении мира в Донбассе

 Лукашенко поддержал идею Зеленского о встрече с Путиным в Минске

Лукашенко поддержал идею Зеленского о встрече с Путиным в Минске
МИД КНР оценил отношения между Пекином и Вашингтоном

МИД КНР оценил отношения между Пекином и Вашингтоном

 Комиссию по правам человека создали при госдепе США

Комиссию по правам человека создали при госдепе США
19:20   8 Июля 2019
Россия

Россельхознадзор запретил ввозить в РФ торф голландской компании

Россельхознадзор запретил ввозить в РФ торф голландской компании

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору со вторника, 9 июля, вводит запрет на ввоз в страну торфа, который  произвела голландская компания Legro Mushroom Casing Solutions. По информации Россельхознадзора, обсадная почва для выращивания грибов, которую производит голландская компания, состоит из торфа.

Однако при проведении карантинного фитосанитарного контроля в трех партиях торфа из Голландии, который предназначался для производства в РФ грибов, выявили карантинный объект — многоядную муху-горбатку, поэтому Россельхознадзор вводит запрет на ввоз. 

Фитосанитарный риск заноса и распространения в РФ многоядной мухи-горбатки оценили в ведомстве как высокий, поэтому, чтобы предотвратить распространение вредителя, ведомство введет ограничения в отношении поставок торфа голландской компании.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #голландия #торф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...