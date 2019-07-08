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 Путин 9 июля посетит промышленную выставку ИННОПРОМ в Екатеринбурге

Путин 9 июля посетит промышленную выставку ИННОПРОМ в Екатеринбурге
Зеленский назвал дипломатию единственным оружием при возвращении мира в Донбассе

Зеленский назвал дипломатию единственным оружием при возвращении мира в Донбассе

 Лукашенко поддержал идею Зеленского о встрече с Путиным в Минске

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19:10   8 Июля 2019
Россия

Правительство РФ рассмотрит запрет на импорт грузинского вина и воды

Правительство РФ рассмотрит запрет на импорт грузинского вина и воды

Правительство РФ рассмотрит обращение депутатов Госдумы о запрете ввоза в страну грузинского вина и минеральной воды. Кроме того, кабмином будет рассмотрена инициатива по заморозке переводов средств из России в Грузию. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь председателя правительства России Олег Осипов.

С таким предложением ранее выступил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, отметив недопустимость грубых высказываний в адрес Москвы.

«Обращение Госдумы будет рассмотрено», — рассказал представителям СМИ Осипов.

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Автор: Алла Ларионова
#грузия #импорт #вино

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