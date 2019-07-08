Правительство РФ рассмотрит запрет на импорт грузинского вина и воды

Правительство РФ рассмотрит обращение депутатов Госдумы о запрете ввоза в страну грузинского вина и минеральной воды. Кроме того, кабмином будет рассмотрена инициатива по заморозке переводов средств из России в Грузию. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь председателя правительства России Олег Осипов.

С таким предложением ранее выступил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, отметив недопустимость грубых высказываний в адрес Москвы.