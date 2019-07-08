Яшин называл сборщиков подписей «баранами», «телками» и обманывал с деньгами

Бывший координатор Мещанского района Москвы от кандидата в депутаты городской думы Ильи Яшина Петр Проскуркин на своей странице в Facebook рассказал о «фабрике», на которой подделывались подписи в пользу соратника Алексея Навального.

Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

В своем посте Петр рассказал, что восемь месяцев помогал Яшину готовить подписную кампанию. Он создавал базу избирателей, занимался координацией волонтеров. План по сбору «автографов» был прост — нужно было использовать старые контакты, полученные в ходе кампании «против реагентов».

Однако в первые же дни все пошло не по плану — обнаружилось большое количество нелояльных избирателей. Чтобы как-то исправить ситуацию Яшин привлек к работе одного из руководителей штаба Кристину Ахмеди. В это время, по словам Петра, «у Яшина наблюдалось истеричное поведение».

«Он оскорбился и с пафосом заявил: «Парни, вы че, как телки! У меня вот по Красносельскому (району) 34 сегодня… Давайте!». Руководитель сбора подписей Кристина Ахмеди начала из-за паранойи везде искать врагов, хотя до этого всегда была адекватным и милым начальником», — пишет молодой человек.

В последующие дни ситуация лишь ухудшалась. Тогда Ахмеди стала приглашать «своих» людей в штаб, которые начали демонстрировать подозрительно высокие результаты. Тогда и возникли разговоры о «рисовке».

Темпы сбора подписей у этих «волонтеров» постоянно росли. Позже им стали «черным налом» выплачивать еженедельные премии в размере 5000 рублей. Вскоре Яшин заявил, что за три дня удалось собрать 800 подписей, рассказывает Петр.

«Но по факту, что подтвердил сотрудник штаба Роман Петрищев, проверявший подписи, в те дни кое-как собиралось по 100 подписей в сутки. Все сделали вид, что никто ничего не понял», — написал Проскуркин.

Кроме того, Петр отметил, что в штабе волонтеров за людей не считали. Их называли «баранами», «телками», им постоянно хамили и обманывали с деньгами. Сам экс-координатор тоже был уволен после смены политики штаба и прихода «рекордсменов».

Аналогичная ситуация сложилась в предвыборном штабе Любови Соболь. Координатор сборщиков подписей Арсений рассказал, что отношение к волонтерам было пренебрежительное, им не доверяли, а работу в команде Навального преподносили как большую привилегию.

Не первый раз кандидаты, которых продвигает Навальный, попадаются на «рисовке» подписей. В центре скандала ранее оказалась сама Соболь. Недавно полиция обнаружила подпольную «фабрику» по подделке подписей в Пресненском районе Москвы. Там несколько молодых людей «рисовали» подписные листы в поддержку Соболь. По словам одного из задержанных, в незаконную деятельность его втянула некая Ольга Ключникова, которая работает вместе с Навальным и Соболь.