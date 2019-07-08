Правительство внесло в ГД пакет законопроектов о введении электронных трудовых

Правительство в понедельник, 8 июля, внесло в Государственную думу пакет законопроектов о переходе к электронным трудовым книжкам, что позволит предоставить как сотрудникам, так и работодателям не только удобный, но и быстрый доступ к информации. Согласно законопроектам, кабмин предложил установить возможность ведения сведений о трудовой деятельности и стаже работника в электронном виде.

В соответствии с действующим российским законодательством трудовая книжка – основной документ о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. Правительство предложило работодателям с 1 января 2021 года вести бумажные трудовые книжки только для тех работников, которые письменно попросят об этом до конца 2020 года.

Если работник не подал письменное заявление, тогда трудовую книжку выдадут на руки и сведения перенесут в электронный вид, а работодателя освободят от ответственности за хранение документа. Для россиян, которые впервые устроились на работу, все сведения введут в электронном виде, а классическую трудовую книжку уже не оформят.