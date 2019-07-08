МИД КНР оценил отношения между Пекином и Вашингтоном

Сейчас отношения США и Китая переживают довольно сложный период за всю историю. Судьба двух стран и всего мира зависит от того, как ситуация будет развиваться в дальнейшем. Такое мнение выразил замглавы МИД Китая Лэ Юйчэн.

Он отметил, что в этом году исполняется 40 лет с момента установления дипломатических отношений между Пекином и Вашингтоном. За это время сотрудничество двух держав принесло не только «значительные блага народам, но также в значительной степени изменило мир».

Дипломат добавил, что, когда дело касается отношений двух стран, сотрудничество всегда лучше, чем конфликты, а диалог предпочтительнее, чем конфронтация.

Лэ Юйчэн также напомнил высказывание председателя КНР Си Цзиньпина, который отметил, что «существует тысяча причин наладить американо-китайские отношения и ни одного повода для того, чтобы их разрушить».