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 Родителей пострадавшей от истязаний девочки в Ингушетии могут лишить прав

Родителей пострадавшей от истязаний девочки в Ингушетии могут лишить прав
«Нафтогаз» назвал «Северный поток — 2» ловушкой для Европы

«Нафтогаз» назвал «Северный поток — 2» ловушкой для Европы

 Зеленский назвал дипломатию единственным оружием при возвращении мира в Донбассе

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 Белый дом затопило из-за сильного ливня 

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19:39   8 Июля 2019
Весь мир

МИД КНР оценил отношения между Пекином и Вашингтоном

МИД КНР оценил отношения между Пекином и Вашингтоном

Сейчас отношения США и Китая переживают довольно сложный период за всю историю. Судьба двух стран и всего мира зависит от того, как ситуация будет развиваться в дальнейшем. Такое мнение выразил замглавы МИД Китая Лэ Юйчэн.

Он отметил, что в этом году исполняется 40 лет с момента установления дипломатических отношений между Пекином и Вашингтоном. За это время сотрудничество двух держав принесло не только «значительные блага народам, но также в значительной степени изменило мир».

Дипломат добавил, что, когда дело касается отношений двух стран, сотрудничество всегда лучше, чем конфликты, а диалог предпочтительнее, чем конфронтация.

Лэ Юйчэн также напомнил высказывание председателя КНР Си Цзиньпина, который отметил, что «существует тысяча причин наладить американо-китайские отношения и ни одного повода для того, чтобы их разрушить».

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #экономика #политика #китай

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