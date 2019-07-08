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 Путин 9 июля посетит промышленную выставку ИННОПРОМ в Екатеринбурге

Путин 9 июля посетит промышленную выставку ИННОПРОМ в Екатеринбурге
Зеленский назвал дипломатию единственным оружием при возвращении мира в Донбассе

Зеленский назвал дипломатию единственным оружием при возвращении мира в Донбассе

 Лукашенко поддержал идею Зеленского о встрече с Путиным в Минске

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МИД КНР оценил отношения между Пекином и Вашингтоном

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Комиссию по правам человека создали при госдепе США
18:26   8 Июля 2019
Россия

Дипломаты РФ и Сирии обсудили восстановление инфраструктуры в республике

Дипломаты РФ и Сирии обсудили восстановление инфраструктуры в республике

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов в понедельник, 8 июля, встретился с послом Сирии в Москве Риядом Хаддадом, чтобы обсудить укрепление двустороннего сотрудничества по восстановлению социально-экономической инфраструктуры арабской республики. По информации российского внешнеполитического ведомства, встреча состоялась по инициативе сирийской стороны.

Богданов и Хаддад рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего укрепления торгово-экономического сотрудничества между РФ и Сирией в контексте задачи восстановления социально-экономической инфраструктуры арабской республики. Затронул вопрос создания условий для скорейшего возвращения сирийских беженцев в места постоянного проживания.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сирия #мид рф #общество

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