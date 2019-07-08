Дипломаты РФ и Сирии обсудили восстановление инфраструктуры в республике

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов в понедельник, 8 июля, встретился с послом Сирии в Москве Риядом Хаддадом, чтобы обсудить укрепление двустороннего сотрудничества по восстановлению социально-экономической инфраструктуры арабской республики. По информации российского внешнеполитического ведомства, встреча состоялась по инициативе сирийской стороны.

Богданов и Хаддад рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего укрепления торгово-экономического сотрудничества между РФ и Сирией в контексте задачи восстановления социально-экономической инфраструктуры арабской республики. Затронул вопрос создания условий для скорейшего возвращения сирийских беженцев в места постоянного проживания.