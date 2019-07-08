Дипломаты РФ и Сирии обсудили восстановление инфраструктуры в республике
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов в понедельник, 8 июля, встретился с послом Сирии в Москве Риядом Хаддадом, чтобы обсудить укрепление двустороннего сотрудничества по восстановлению социально-экономической инфраструктуры арабской республики. По информации российского внешнеполитического ведомства, встреча состоялась по инициативе сирийской стороны.
Богданов и Хаддад рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего укрепления торгово-экономического сотрудничества между РФ и Сирией в контексте задачи восстановления социально-экономической инфраструктуры арабской республики. Затронул вопрос создания условий для скорейшего возвращения сирийских беженцев в места постоянного проживания.
8 июля спецпредставитель @KremlinRussia по Ближнему Востоку и странам Африки, заммининдел России М.Л.#Богданов принял Посла САР в Москве Рияда Хаддада по его просьбе #Сирия #Россия #МИД #Москва ⬇️⬇️⬇️ ????https://t.co/qGrWlaqfWB pic.twitter.com/WCXjDUdrSV— МИД России ???????? (@MID_RF) 8 июля 2019 г.