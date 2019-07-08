СКР предъявил обвинение 15 сотрудникам МВД Кабардино-Балкарии

СКР предъявил обвинение в совершении должностных преступлений 15 сотрудникам МВД по Кабардино-Балкарской Республике. Одного из них объявили в международный розыск. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Обвинения предъявлены по статьям «Организация и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения» и «Получение взятки организованной группы в особо крупном размере».

Известно, что возглавлял преступное сообщество замначальника республиканского управления ГИБДД. Следствие считает, что сотрудники МВД получили взятки на сумму не менее 42 миллионов рублей.

14 обвиняемых арестовали, еще одного объявили в международный розыск.