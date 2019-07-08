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 Путин 9 июля посетит промышленную выставку ИННОПРОМ в Екатеринбурге

Путин 9 июля посетит промышленную выставку ИННОПРОМ в Екатеринбурге
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19:20   8 Июля 2019
Россия

Путин 9 июля посетит промышленную выставку ИННОПРОМ в Екатеринбурге

Путин 9 июля посетит промышленную выставку ИННОПРОМ в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин во вторник 9 июля посетит с визитом Екатеринбург, где у него запланировано участие в ряде мероприятий.

Как сообщает в понедельник пресс-служба Кремля, глава государства побывает на международной промышленной выставке ИННОПРОМ, после чего посетит организованный Минпромторгом РФ Второй Глобальный саммит по производству и индустриализации, где выступит перед участниками.

«В Уральском федеральном университете имени Б.Н.Ельцина глава государства встретится со студентами и аспирантами, а также осмотрит экспозицию инновационных разработок УрФУ», - говорится в сообщении Кремля.

Напомним: в понедельник 8 июля в Екатеринбурге открылась Международная промышленная выставка ИННОПРОМ, которая продлится до 11 числа. Партнером Екатеринбурга в проведении выставки в 2019 году стала Турция, а темой мероприятие стало «Цифровое производство: интегрированные решения».

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Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #общество

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