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Зеленский назвал дипломатию единственным оружием при возвращении мира в Донбассе

Зеленский назвал дипломатию единственным оружием при возвращении мира в Донбассе

 Лукашенко поддержал идею Зеленского о встрече с Путиным в Минске

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18:02   8 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский назвал дипломатию единственным оружием при возвращении мира в Донбассе

Зеленский назвал дипломатию единственным оружием при возвращении мира в Донбассе

Украинский лидер Владимир Зеленский в понедельник, 8 июля, заявил, что Киев действительно хочет остановить конфликт в Донбассе. По его словам,чтобы вернуть мир на Украину необходимо сделать дипломатию единственным оружием.

Зеленский добавил, что Киев хочет восстановить мост в Станице Луганской. Президент Украины публично договорился с правительством найти деньги и построить мост очень быстро.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждают, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа по деэскалации. Однако перестрелки продолжаются.

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Автор: Анатолий Кубарев
#донбасс #украина #общество #весь мир

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