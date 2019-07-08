Зеленский назвал дипломатию единственным оружием при возвращении мира в Донбассе
Украинский лидер Владимир Зеленский в понедельник, 8 июля, заявил, что Киев действительно хочет остановить конфликт в Донбассе. По его словам,чтобы вернуть мир на Украину необходимо сделать дипломатию единственным оружием.
Зеленский добавил, что Киев хочет восстановить мост в Станице Луганской. Президент Украины публично договорился с правительством найти деньги и построить мост очень быстро.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждают, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа по деэскалации. Однако перестрелки продолжаются.
Ми хочемо відбудувати міст у Станиці Луганській. Я публічно домовлявся з нашим урядом: знаходимо гроші – і дуже швидко будуємо його. Для цього необхідно відсунути укріплення іншої сторони. Якщо вони це зроблять, ми почнемо будувати міст і швидко впораємося. pic.twitter.com/W2QUGXUhuJ— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 7 июля 2019 г.