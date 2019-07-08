Киселев вступился за украинских журналистов из NewsOne

Ведущий телеканала «Россия 1» Дмитрий Киселев назвал ситуацию вокруг украинского телеканала NewsOne абсурдной. Об этом он заявил 8 июля в интервью телеканалу «360».

Ранее телеканал NewsOne обвинили в покушении на государственную измену из-за идеи провести телемост с Россией. Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело.

«Украинский канал не сделал ничего дурного в отношении собственной страны и просто захотел поговорить. Но если просто поговорить на Украине считается госизменой, тогда мне просто жаль людей, которые живут в условиях такого режима. Это абсурдно», — прокомментировал Киселев.

По мнению Киселева, Украина предпринимает подобные действия из-за давления агрессивного меньшинства, которое не обладает никакими доводами. Телеведущий отметил, что они могут «только орать, вламываться в телевизионные студии и поджигать», приведя в пример ситуацию вокруг телеканала «Интер».

«Они могут только громить редакции, как было с редакцией издания «Вести». Они могут сжигать людей, как это было в Одессе, в Доме профсоюзов, убивать журналистов безнаказанно, как это было с Олесем Бузиной и Павлом Шереметом, — никто не наказан. Вот в таких условиях мы живем», — подчеркнул ведущий.

Киселев напомнил о находящемся в тюрьме второй год Кирилле Вышинском, отметив, что такие случаи «становятся стандартными».