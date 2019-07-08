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18:17   8 Июля 2019
Россия

Киселев вступился за украинских журналистов из NewsOne

Киселев вступился за украинских журналистов из NewsOne

Ведущий телеканала «Россия 1» Дмитрий Киселев назвал ситуацию вокруг украинского телеканала NewsOne абсурдной. Об этом он заявил 8 июля в интервью телеканалу «360». 

Ранее телеканал NewsOne обвинили в покушении на государственную измену из-за идеи провести телемост с Россией. Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело. 

«Украинский канал не сделал ничего дурного в отношении собственной страны и просто захотел поговорить. Но если просто поговорить на Украине считается госизменой, тогда мне просто жаль людей, которые живут в условиях такого режима. Это абсурдно», — прокомментировал Киселев.

По мнению Киселева, Украина предпринимает подобные действия из-за давления агрессивного меньшинства, которое не обладает никакими доводами. Телеведущий отметил, что они могут «только орать, вламываться в телевизионные студии и поджигать», приведя в пример ситуацию вокруг телеканала «Интер». 

«Они могут только громить редакции, как было с редакцией издания «Вести». Они могут сжигать людей, как это было в Одессе, в Доме профсоюзов, убивать журналистов безнаказанно, как это было с Олесем Бузиной и Павлом Шереметом, — никто не наказан. Вот в таких условиях мы живем», — подчеркнул ведущий.

Киселев напомнил о находящемся в тюрьме второй год Кирилле Вышинском, отметив, что такие случаи «становятся стандартными». 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #киселев #newsone

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