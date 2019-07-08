Члены Совета ГД призвали возбудить уголовное дело против ведущего «Рустави 2»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что члены Совета Госдумы выступили за возбуждение уголовного дела против журналиста грузинского телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии, который нецензурно высказался в адрес руководства России.
По мнению депутатов, Габунию нужно экстрадировать в Россию и судить.
«Это звучало на Совете Государственной думы, и все во мнении сошлись, что необходимо привлекать к уголовной ответственности представителя Грузии, который вел себя по-хамски, неподобающе», — заявил Володин.
Напомним, журналист начал свою авторскую программу «P.S.» 7 июля с ругани в адрес Москвы. Этот инцидент вызвал возмущение как у зрителей, так и президента Грузии Саломе Зурабишвили. Также выходку осудили премьер-министр Мамука Бахтадзе, глава парламента Арчил Талаквадзе, экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе и бывший глава МИД Михаил Джанелидзе.