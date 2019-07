Комиссию по правам человека создали при госдепе США

Американский государственный секретарь Майк Помпео в понедельник, 8 июля, сообщил о создании комиссии по неотъемлемым правам человека. По его словам, в новую комиссию, которую создали при госдепартаменте США, войдут эксперты в области прав человека, активисты, республиканцы, демократы и представители независимых партий.

Вопрос прав человека нельзя коррумпировать, захватить или использовать для сомнительных или пагубных целей, продолжил госсекретарь и подчеркнул, что настало верное время для профессионального пересмотра прав человека во внешней политике США. Комиссию возглавит профессор Гарвардского университета Мэри Энн Глэндон.

