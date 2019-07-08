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Комиссию по правам человека создали при госдепе США

Комиссию по правам человека создали при госдепе США

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17:40   8 Июля 2019
Весь мир

Комиссию по правам человека создали при госдепе США

Комиссию по правам человека создали при госдепе США

Американский государственный секретарь Майк Помпео в понедельник, 8 июля, сообщил о создании комиссии по неотъемлемым правам человека. По его словам, в новую комиссию, которую создали при госдепартаменте США, войдут эксперты в области прав человека, активисты, республиканцы, демократы и представители независимых партий.

«Я рад объявить сегодня о создании комиссии по неотъемлемым правам человека», — сказал Помпео в ходе выступления в госдепартаменте.

Вопрос прав человека нельзя коррумпировать, захватить или использовать для сомнительных или пагубных целей, продолжил госсекретарь и подчеркнул, что настало верное время для профессионального пересмотра прав человека во внешней политике США. Комиссию возглавит профессор Гарвардского университета Мэри Энн Глэндон.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #общество #права человека #помпео

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