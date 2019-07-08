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 Лукашенко поддержал идею Зеленского о встрече с Путиным в Минске

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17:22   8 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Лукашенко поддержал идею Зеленского о встрече с Путиным в Минске

Лукашенко поддержал идею Зеленского о встрече с Путиным в Минске

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что «абсолютно поддерживает» предложение украинского коллеги Владимира Зеленского о проведении в Минске переговоров шести государств, передает пресс-служба президента Белоруссии в понедельник, 8 июля.

«Позиция неизменна и заключается она в том, что нельзя смотреть друг на друга через прицел орудий», — сказано в заявлении политика.

Ранее в понедельник министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил о готовности официального Минска организовать переговоры с участием лидеров России, США, Великобритании, Германии, Украины и Франции.

На этой встрече Зеленский предложил лидеру РФ Владимиру Путину обсудить, «чей Крым и кого нет в Донбассе» при участии президента США Дональда Трампа, премьера Британии Терезы Мэй, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

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Автор: Арсений Аскольский
#минск #лукашенко #зеленский

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