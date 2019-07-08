Жительница Вологды стала победителем всероссийского конкурса «Лидеры Юнармии»

Проект по социализации трудных подростков «Неделя в армии», автором которого является глава штаба вологодского отделения Юнармии Екатерина Рогалева, был признан лучшим в России.

Как сообщает в понедельник информационное агентство «СеверИнфо»всего во всероссийском конкурсе «Лидеры Юнармии» участие принимали 210 человек, представляющие 59 российских регионов. Из общего числа конкурсантов были отобраны пятеро полуфиналистов из Вологодской, Московской и Тюменской областей, а также из Дагестана и Армении, а в финал вышли вологжанка Екатерина Рогалева и жительница Тюменской области. Финал проводился при помощи от крытого голосования, по результатам которого победа и досталась представительнице Вологодской области.

В качестве приза Екатерина Рогалева получит 300 тысяч рублей на реализацию своего проекта социализации трудных подростков, а также победительница конкурса войдет в состав Главного штаба движения Юнармия.

Всероссийское детско-юношеское движение патриотического воспитания Юнармия было создано в 2016 году по инициативе главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Выступая в том же году на первом Всероссийском слете движения, министр обозначил главную цель Юнармии – это воспитание здорового, патриотически настроенного молодого поколения.

По всей стране движение Юнармия открывает сотни центров патриотического воспитания, в которых для подростков организовываются спартакиады по военно-прикладным видам спорта, военно-патриотические игры, вахты памяти, походы по местам боевой славы и другие мероприятия. Также Министерство обороны оказывает детско-юношеском у движению всестороннюю помощь и поддержку, отдельные воинские подразделения берут шефство над юнармейскими отрядами, а лучшие из отрядов приглашаются для участия в парадах.

К маю 2018 года в ряды движения вступили более 230 тысяч школьников.

В 2019 году министр обороны РФ Сергей Шойгу ввел знаки отличия для активистов Юнармии.