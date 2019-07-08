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17:20   8 Июля 2019
Россия

Умер актер Владимир Златоустовский на 81-м году жизни

Умер актер Владимир Златоустовский на 81-м году жизни

На 81-м году жизни скончался российский актер и режиссер Владимир Златоустовский. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

«Союз кинематографистов РФ, Ассоциация документального кино, комиссия неигрового кино выражают искренние соболезнования родным и близким Владимира Борисовича», — говорится в сообщении.

Златоустовский родился в 1939 году в Москве. Он окончил Театральное училище имени Щукина. В 60-ых года начал сниматься в кино. Среди его режиссерских работ фильм «Колыбельная для мужчин», «Поединок в тайге», «Набат», сериал «Возвращение Мухтара».

Кроме того, Златоустовский был вторым режиссером у Владимира Рогова в фильме «Офицеры». Там же снялся в эпизодической роли майора Гаврилова, адъютанта генерала Вараввы. В этой же картине исполнил известную песню «Вечный огонь».

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #культура #общество

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