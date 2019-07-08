Кроме того, Златоустовский был вторым режиссером у Владимира Рогова в фильме «Офицеры». Там же снялся в эпизодической роли майора Гаврилова, адъютанта генерала Вараввы. В этой же картине исполнил известную песню «Вечный огонь».
Умер актер Владимир Златоустовский на 81-м году жизни
На 81-м году жизни скончался российский актер и режиссер Владимир Златоустовский. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.
«Союз кинематографистов РФ, Ассоциация документального кино, комиссия неигрового кино выражают искренние соболезнования родным и близким Владимира Борисовича», — говорится в сообщении.
Златоустовский родился в 1939 году в Москве. Он окончил Театральное училище имени Щукина. В 60-ых года начал сниматься в кино. Среди его режиссерских работ фильм «Колыбельная для мужчин», «Поединок в тайге», «Набат», сериал «Возвращение Мухтара».