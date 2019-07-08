Росавтодор отремонтирует дорогу к Телецкому озеру на Алтае

Руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк сообщил, что Росавтодор решил перевести из региональной в федеральную собственность трассу от Горно-Алтайска к селу Артыбаш, которое расположено на берегу Телецкого озера. По информации ведомства, когда трасса перейдет на баланс Росавтодора, тогда дорогу приведут в соответствие нормативным требованиям​​​.

«Будем работать максимально оперативно, чтобы обеспечить жителям и гостям региона необходимый уровень безопасности и комфорта», — сказал глава ведомства.

Сейчас всего лишь 27 процентов трассы, а это 38 километров из 140, находится в удовлетворительном состоянии. Росавтодор подготавливает документы для передачи трассы Горно-Алтайск — Артыбаш на баланс ведомства. Региональные власти подготовили необходимые документы для строительства объездной дороги вокруг Горно-Алтайска, которая соединит дорогу к Телецкому озеру с Чуйским трактом.