Росавтодор отремонтирует дорогу к Телецкому озеру на Алтае
Руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк сообщил, что Росавтодор решил перевести из региональной в федеральную собственность трассу от Горно-Алтайска к селу Артыбаш, которое расположено на берегу Телецкого озера. По информации ведомства, когда трасса перейдет на баланс Росавтодора, тогда дорогу приведут в соответствие нормативным требованиям.
«Будем работать максимально оперативно, чтобы обеспечить жителям и гостям региона необходимый уровень безопасности и комфорта», — сказал глава ведомства.
Сейчас всего лишь 27 процентов трассы, а это 38 километров из 140, находится в удовлетворительном состоянии. Росавтодор подготавливает документы для передачи трассы Горно-Алтайск — Артыбаш на баланс ведомства. Региональные власти подготовили необходимые документы для строительства объездной дороги вокруг Горно-Алтайска, которая соединит дорогу к Телецкому озеру с Чуйским трактом.
Ещё одна федеральная трасса появится в Республике Алтай уже в следующем году Это дорога Горно-Алтайск — Артыбаш (Телецкое озеро). Сейчас идёт процедура подготовки документов для передачи её на баланс нашего ведомства. pic.twitter.com/7bLWR2erl2— Росавтодор (@rosavtodor_ru) 7 июля 2019 г.