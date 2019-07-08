Вашингтон использует своих ставленников в ООН, чтобы фабриковать обвинения против Сирии. Об этом 8 июля сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее Детский фонд ООН заявил о гибели «как минимум семи детей» после нападения на мирных жителей на северо-западе Сирии. Об этом сообщила исполнительный директор учреждения Генриетта Фор. При этом она так и не сказала, кто нанес удар, и откуда известна информация о жертвах.

Обвинения против правительства Сирии и его союзников звучат постоянно. Необоснованные претензии предъявляют не только должностные лица различных ведомств, но и прозападные неправительственные организации.

В Детском фонде ООН сообщили еще одну новость о гибели 140 детей в идлибской зоне с начала 2019 года. При этом по традиции американская сторона не предоставила ни одного доказательства. На этот раз Генриетта Фор не стала прямо обвинять САР и РФ, и обошлась формулировкой «в результате еще одного нападения».

Ранее Фор работала в Агентстве США по международному развитию, которое известно вербовкой антиправительственных блогеров, а также подкупом журналистов и политиков. Когда женщину в 2018 году назначили исполнительным директором ЮНИСЕФ, американские СМИ сообщили, что она получила должность очень быстро.

Здесь приходит очевидный вывод, что элиты США назначают «нужных людей» на «нужные» должности для привлечения еще большего внимания со стороны международного сообщества к фейкам, которые сама же Америка и порождает.