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17:04   8 Июля 2019
Россия

Заявку на петербургский конкурс управленцев подали 35 тысяч человек

Заявку на петербургский конкурс управленцев подали 35 тысяч человек

Временно исполняющий обязанности главы Петербурга Александр Беглов заявил, что городу требуется новое поколение управленцев. Именно поэтому в Северной столице начались конкурс «Мой город — мои возможности» и программа «35».

Отмечается, что управленческую подготовку смогут пройти молодые люди до 35 лет. Кроме того, городские власти ориентированы, чтобы 35% от общего числа управленцев были моложе 35 лет. Конкурс на кадровый резерв «Мой город — мои возможности» стартовал в мае. По словам Беглова, его организаторам пришло более 35 тысяч заявок.

В конкурсе могут поучаствовать специалисты в возрасте от 20 до 35 лет, которые хотят занять государственную или муниципальную должность, отмечают «Невские новости». При этом сохраняется возможность для участия состоявшихся руководителей, возраст которых не превышает 55 лет. Победители «Мой город — мои возможности» попадут в кадровый резерв и смогут трудоустроиться в органы власти.

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Автор: Арсений Аскольский
#петербург #беглов #конкурс

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