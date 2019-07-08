Беглов рассказал петербуржцам о планах строительства в городе легкого наземного метро

Санкт-Петербург нуждается в развитии транспортной системы и в развитии высокотехнологичного производства, которое даст городу новые рабочие места.

Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов на встрече с общественностью Кировского района. Слова главы региона приводит информационное агентство «Невские Новости».

«У нас нет тут нефти, ресурсов. У нас есть интеллект. Поэтому нам нужно создавать высокотехнологичные рабочие места», - заявил градоначальник.

По его словам, город нуждается в «умных» инвестициях, благодаря которым можно будет развивать «умное» производство». На прошедшем весной текущего года Петербургском международном экономическом форуме было заключено различных соглашений на 182 миллиарда рублей, которые до 2024 года вольются городскую экономику.

Также Беглов рассказал, что компания РЖД вложит 88 миллиардов рублей в развитие транспортной системы города. Вокруг Северной столицы будет построено железнодорожное кольцо и электрички станут видом городского транспорта.