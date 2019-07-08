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16:42   8 Июля 2019
Россия

Петербург может получить на ремонт магистралей 13 миллиардов рублей в 2020 году

Петербург может получить на ремонт магистралей 13 миллиардов рублей в 2020 году

Госпрограмму «Развитие транспортной системы Петербурга» обсудили в Смольном в понедельник, 8 июля. Как заявил председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Сергей Харлашкин, сейчас около 65% магистралей находятся в нормативном состоянии. 

Сейчас в Петербурге разгар ремонтной кампании. При этом срок между ремонтами на одной магистрали обычно составляет три года. По словам Харлашкина, естественный износ в год составляет 1,5%, что при текущем финансировании ремонта не позволяет увеличивать общий процент дорог, находящихся в нормативном состоянии. 

«У нас есть дороги, которые 12 лет не ремонтировались, они пригодны для использования, но не в нормативе», — подчеркнул глава комитета.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что межремонтный срок должен составлять 12 лет. А до 2024 года 85% городских магистралей должны быть в нормативном состоянии, отмечает «Петербургский дневник». По словам Харлашкина, для таких показателей город должен увеличить финансирование дорожной кампании.

По расчетам КРТИ, в 2020 году из бюджета города нужно выделить 13 миллиардов рублей, в последующие четыре года — около 12 миллиардов рублей. Беглов напомнил, что перед планированием нового жилья необходимо предусмотреть не только социальные, но и дорожные объекты.

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Автор: Арсений Аскольский
#петербург #смольный #беглов

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