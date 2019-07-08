Автоцистерны загорелись под Сургутом

Сотрудники ГУ МЧС РФ по ХМАО в понедельник, 8 июля, проинформировали, что 16.31 по местному времени поступило сообщение о возгорании автоцистерн в промышленной зоне поселка Солнечный Сургутского района. К месту случившегося направили 29 человек личного состава и 11 единиц специальной техники.

Пожарно-спасательное подразделение, которое прибыло в поселок первым, сообщило, что загорелись две автоцистерны на базе автомобилей «КамАЗ».К ликвидации возгорания привлекли дополнительные силы. Предварительно, пострадавших и жертв нет, как и угрозы распространения пожара на соседние объекты. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства и причины случившегося.