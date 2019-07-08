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16:34   8 Июля 2019
Россия

Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд»

Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал ведущим нового сезона культовой российской игры «Форт Боярд», передает 8 июля РИА Новости со ссылкой на пресс-службу телеканала. 

По информации агентства, съемки нового сезона «Форт Боярда» начались во Франции, а новым ведущим стал Шнуров.

«Мне кажется, нет такого человека, который не видел «Форт Боярд». Со своей стороны, постараюсь не испортить проект, стать для участников другом-помощником, но жестким. Для меня эта игра — вызов», — заявил музыкант. 

При этом Шнуров добавил, что хочет воспитать соревновательный дух, а также заразить себя, героев и зрителей желанием «оторвать» пятые точки от дивана и броситься бороться с фобиями. 

Лидер группы «Ленинград» сообщил, что боится высоты. Он напомнил, что в одном из выпусков участник шоу шел по канату со страховкой. 

«Вот это было ужасно! Не могу сказать, что я хотел бы пройти такое испытание», — поделился артист. 

«Форт Боярд» вышел впервые в эфир французского телевидения летом 1990 года. Сейчас идет работа над юбилейным сезоном. Программу в свое время вели Леонид Парфенов, Сергей Брилев, Леонид Ярмльник и Николай Валуев. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #франция #политика #общество #шнуров #шоу-бизнес

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