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16:30   8 Июля 2019
Россия

Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию поддержки туристов

Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию поддержки туристов

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей сообщила о запуске всероссийской горячей линии, которая будет оказывать информационную поддержку по туристическим услугам и инфекционным угрозам за границей РФ.

Соответствующее объявление в понедельник было размещено на сайте ведомства.

«В каждом субъекте РФ с 8 июля по 22 июля специалисты Роспотребнадзора и сотрудники в Центрах гигиены и эпидемиологии ответят на вопросы граждан об актуальной эпидемиологической ситуации за рубежом, правилах безопасного поведения на отдыхе, а также правах потребителей при получении туристических услуг», - говорится в объявлении.

Телефоны горячей линии, а также адреса консультационных пунктов опубликованы на сайтах региональных управлений надзорного органа.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #общество

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