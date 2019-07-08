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16:20   8 Июля 2019
Россия

Более 300 многодетных семей обратились в комиссию СФ по госконтролю

Более 300 многодетных семей обратились в комиссию СФ по госконтролю

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов в понедельник, 8 июля, сообщил, что более 300 многодетных семей обратились в адрес временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального надзора. По его словам, большинство обращений решили вместе с Совфедом, муниципальными властями и федеральными структурами.

«За все время комиссии к нам поступило более 300 обращений от многодетных семей», — сказал Кутепов.

Осталось порядка двадцати обращений, по которым еще не выработали решений. Кутепов добавил, что сейчас комиссия вместе с регионами «работает над тем, чтобы довести их до конца».

Председатель комитета СФ по экономической политике напомнил, что временную комиссию создали осенью 2018 с целью получения и анализа информации из регионов для совершенствования законодательства о государственном и муниципальном контроле. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #совфед #общество

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