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Эрдоган заявил о подготовке С-400 к отправке в Турцию

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16:25   8 Июля 2019
Весь мир

Эрдоган заявил о подготовке С-400 к отправке в Турцию

Эрдоган заявил о подготовке С-400 к отправке в Турцию

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 готовят к отправке в Турцию. По его словам, Анкара получит С-400 в ближайшие дни.

Конкретные даты поставок Эрдоган назвать отказался, поскольку это некорректно. По словам главы Турции, поставки российских систем ПРО будут осуществляться самолетами. Комментируя вопрос о месте размещения С-400, Эрдоган подчеркнул, что этими вопросами займутся Генштаб и Минобороны.

«Подготовка к отправке С-400 в нашу страну продолжается», — подчеркнул президент Турции.

Напомним, США угрожают, что в случае покупки российских ЗРК Турция не получит новейшие американские истребители F-35. В Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки C-400. Вашингтон заявляет, что это вооружение не совместимо со стандартами НАТО, членом которого является Турция, и грозит санкциями.

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Автор: Арсений Аскольский
#турция #эрдоган #с-400

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