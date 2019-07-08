ПДД, миграция, номера ТС и терроризм попали под «регуляторную гильотину»

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству внутренних дел применить механизм «регуляторной гильотины» на ряд сфер. Соответствующий документ опубликовали 8 июля.

Ведомство должно выполнить надзор в областях безопасности дорожного движения, миграции, антитеррористической защищенности и государственных регистрационных знаков транспортных средств.

Напомним, что в 2019 году в России запустили самую масштабную с советских времен реформу в сферах контроля и надзора. Так, с начала 2020 года устаревшая нормативно-правовая база перестает быть действительной. На ее место должна прийти современная и четкая система требований, в которой нет дублирования полномочий государственных органов, уменьшено число оснований для внеплановых проверок, а также установлен риск-ориентированный подход.

К тому же, пакет проектов законов полностью пересматривает обязательные требования, которые предъявляются предпринимательству. Его неофициальное название — «регуляторная гильотина». Ожидается, что база для реформы будет разработана к концу текущего года, а нововведения начнут действовать с начала 2021 года.