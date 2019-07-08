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16:25   8 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Пожизненное заключение для чиновников за взятки могут узаконить на Украине

Пожизненное заключение для чиновников за взятки могут узаконить на Украине

Депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Игорь Побер предложил рассмотреть проект закона, который предполагает ввести в качестве наказания за коррупционные преступления для должностных лиц пожизненный срок заключения.

В пояснительной записке говорится, что после того, как на Украине отменили часть статьи УК о незаконном обогащении, вопрос об ужесточении наказания должностных лиц за коррупционные действия встал особенно остро. 

Побер предложил также внести изменения в УК УКраины, которые предусматривают «пожизненное наказание с полной конфискацией имущества и запретом занимать соответствующие должности за повторно совершенные действия в особо крупном размере или совершенные группой лиц».

Документ направлен на рассмотрение в профильный комитет Рады. 

Ранее законодательство Украины предусматривало уголовную ответственность для чиновников в случае, если они не могут объяснить происхождение активов, сумма которых превышает 35 тысяч долларов. Данный закон был признан неконституционным.

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Автор: Виктория Разумовская
#украина #коррупция #верховная рада

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