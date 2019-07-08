Пожизненное заключение для чиновников за взятки могут узаконить на Украине

Депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Игорь Побер предложил рассмотреть проект закона, который предполагает ввести в качестве наказания за коррупционные преступления для должностных лиц пожизненный срок заключения.

В пояснительной записке говорится, что после того, как на Украине отменили часть статьи УК о незаконном обогащении, вопрос об ужесточении наказания должностных лиц за коррупционные действия встал особенно остро.

Побер предложил также внести изменения в УК УКраины, которые предусматривают «пожизненное наказание с полной конфискацией имущества и запретом занимать соответствующие должности за повторно совершенные действия в особо крупном размере или совершенные группой лиц».

Документ направлен на рассмотрение в профильный комитет Рады.

Ранее законодательство Украины предусматривало уголовную ответственность для чиновников в случае, если они не могут объяснить происхождение активов, сумма которых превышает 35 тысяч долларов. Данный закон был признан неконституционным.