Росстат и ЦБ проведут расследование из-за ранней публикации данных об инфляции

Глава министерства экономического развития Максим Орешкин распорядился провести внутреннюю проверку из-за публикации данных об инфляции за июнь раньше регламентированного времени, сообщили в пресс-службе ведомства 8 июля.

«Это абсолютно недопустимо. Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу», — заявил он.

Ранее Центробанк сообщил, что июньский экономический показатель замедлился до 4,7 процентов в годовом выражении. В регуляторе сослались на Росстат, однако дело в том, что служба не опубликовала официальные данные за прошедший месяц. Подобная статистика становится общедоступной согласно определенному графику.