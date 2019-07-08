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16:04   8 Июля 2019
Россия

Росстат и ЦБ проведут расследование из-за ранней публикации данных об инфляции

Росстат и ЦБ проведут расследование из-за ранней публикации данных об инфляции

Глава министерства экономического развития Максим Орешкин распорядился провести внутреннюю проверку из-за публикации данных об инфляции за июнь раньше регламентированного времени, сообщили в пресс-службе ведомства 8 июля.

«Это абсолютно недопустимо. Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу», — заявил он.

Росстат и ЦБ проведут расследование из-за ранней публикации данных об инфляции

Ранее Центробанк сообщил, что июньский экономический показатель замедлился до 4,7 процентов в годовом выражении. В регуляторе сослались на Росстат, однако дело в том, что служба не опубликовала официальные данные за прошедший месяц. Подобная статистика становится общедоступной согласно определенному графику.

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Автор: Анна Манц
#расследование #минэкономразвития #цб #инфляция #росстат #орешкин

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