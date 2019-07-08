Россияне учат английский язык, чтобы побороть одиночество

Стоимость обучения иностранному языку в России растет. Об этом 8 июля сообщает News.ru со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики.

Спрос на изучение иностранных языков в России значительно вырос, как и цена за услугу. Так, один академический час иностранного языка в мае по России стоил 300 рублей, что на 13% выше прошлогодней цены за урок. Стоимость на такую же образовательную услугу в Москве выросла на 2%, составив (в мае) 469 рублей.

По мнению экспертов, россияне идут учить иностранный язык не для карьеры, а чтобы бороться с одиночеством и устранить нехватку живого общения. Специалисты также отмечают, что по стране значительно отличается выбор того или иного языка.

Рост популярности китайского языка связывают с несколькими факторами, перечислил руководитель Chinese First Никита Ван.

«Во-первых, введение ЕГЭ по этому языку в системе образования. Во-вторых, ряд контрактов между Россией и КНР, в том числе соглашение 2018 года о сотрудничестве в сфере атомной энергетики. Китай сегодня также является основным торговым партнёром РФ. Стабильно развивается сфера туризма. Всё это приводит к потребности в широком спектре специалистов со знанием китайского языка», — сообщил собеседник.

Однако слушатели курсов английского языка исходят из других соображений. Самый популярный мотив для изучения английского языка — развитие коммуникативных и социальных навыков, а также желание понимать кино и книги на языке оригинала. Второй мотив — возможность общаться с людьми по всему миру, переписываться с ними и не быть одинокими. И только на третьем месте фактор профессионального роста.