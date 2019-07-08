Онищенко заявил, что грузинское виноделие рухнет, если РФ запретит ввозить вино

Депутат Государственной думы РФ, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко высказал мнение, что, в случае введения Россией запрета на ввоз грузинского вина обернется для грузинской экономики крахом, а также нанесет ощутимый вред экономике этой страны.

По словам Онищенко, российское законодательство допускает такое развитие событий:

«Но тогда грузинское виноделие уже точно рухнет... если мы наложим санкции, грузинский народ должен будет спросить со своих политиков, на кого они работают – на Вашингтон или на свой народ», - подчеркнул депутат.

Никакие США не помогут Грузии в случае запрета за стороны России, так как грузинские производители просто не смогут переориентировать выпускаемую ими продукцию на рынки других стран, - заключил Онищенко свой прогноз.

Ранее в понедельник вице-спикер Государственной думы Сергей Неверов, который также возглавляет фракцию «Единой России», сообщил о намерении единороссов поднять в Совете нижней палаты парламента вопрос о прекращении поставок из Грузии воды и вина в Россию, а также о запрете денежных переводов из РФ в Грузию.