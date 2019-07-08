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 Онищенко заявил, что грузинское виноделие рухнет, если РФ запретит ввозить вино

Онищенко заявил, что грузинское виноделие рухнет, если РФ запретит ввозить вино
16:13   8 Июля 2019
Весь мир

Онищенко заявил, что грузинское виноделие рухнет, если РФ запретит ввозить вино

Онищенко заявил, что грузинское виноделие рухнет, если РФ запретит ввозить вино

Депутат Государственной думы РФ, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко высказал мнение, что, в случае введения Россией запрета на ввоз грузинского вина обернется для грузинской экономики крахом, а также нанесет ощутимый вред экономике этой страны.

По словам Онищенко, российское законодательство допускает такое развитие событий:

«Но тогда грузинское виноделие уже точно рухнет... если мы наложим санкции, грузинский народ должен будет спросить со своих политиков, на кого они работают – на Вашингтон или на свой народ», - подчеркнул депутат.

Никакие США не помогут Грузии в случае запрета за стороны России, так как грузинские производители просто не смогут переориентировать выпускаемую ими продукцию на рынки других стран, - заключил Онищенко свой прогноз.

Ранее в понедельник вице-спикер Государственной думы Сергей Неверов, который также возглавляет фракцию «Единой России», сообщил о намерении единороссов поднять в Совете нижней палаты парламента вопрос о прекращении поставок из Грузии воды и вина в Россию, а также о запрете денежных переводов из РФ в Грузию.

Онищенко заявил, что грузинское виноделие рухнет, если РФ запретит ввозить вино

 

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Автор: Александр Люблинский
#россия #экономика #политика #весь мир

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