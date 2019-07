Увеличилось число пострадавших при землетрясении на юго-западе Ирана

Глава центра неотложной медицинской помощи провинции Хузестан, который затронула стихия, в понедельник, 8 июля, сообщил, что число пострадавших в результате землетрясения на юго-западе Ирана увеличилось до 64 человек. Ранее местные СМИ информировали о 20 пострадавших​​​.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал о землетрясении магнитудой 5,7 на юго-западе Ирана неподалеку от города Масджеде-Солейман. Развернули пять аварийных групп.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M5.7 in Western Iran 54 min ago pic.twitter.com/guy4f0RkOl