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 Онищенко заявил, что грузинское виноделие рухнет, если РФ запретит ввозить вино

Онищенко заявил, что грузинское виноделие рухнет, если РФ запретит ввозить вино
16:03   8 Июля 2019
Россия

Комитет ГД поддержал прекращение поставок вина и воды из Грузии

Комитет ГД поддержал прекращение поставок вина и воды из Грузии

Комитет Госдумы по международным делам поддерживает прекращение поставок в Россию вина и воды из Грузии. Такое решение было принято в понедельник, 8 июля.

«Необходимо принять дополнительные жесткие меры», — отметили в комитете.  

Ранее глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов сообщал, что единороссы поднимут на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также о запрете денежных переводов. По его словам, присутствующие в Грузии «русофобские настроения» могут создавать угрозу для россиян.

Напомним, российский лидер Владимир Путин 21 июня для обеспечения безопасности россиян подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля. Позже Минтранс объявил о закрытии полетов в Россию грузинским авиакомпаниям.

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Автор: Арсений Аскольский
#госдума #грузия #вино

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