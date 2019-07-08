Комитет ГД поддержал прекращение поставок вина и воды из Грузии

Комитет Госдумы по международным делам поддерживает прекращение поставок в Россию вина и воды из Грузии. Такое решение было принято в понедельник, 8 июля.

«Необходимо принять дополнительные жесткие меры», — отметили в комитете.

Ранее глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов сообщал, что единороссы поднимут на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также о запрете денежных переводов. По его словам, присутствующие в Грузии «русофобские настроения» могут создавать угрозу для россиян.

Напомним, российский лидер Владимир Путин 21 июня для обеспечения безопасности россиян подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля. Позже Минтранс объявил о закрытии полетов в Россию грузинским авиакомпаниям.