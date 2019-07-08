Трамп «похоронил» ядерную сделку с Ираном, что может привести к катастрофе

С июля Иран начнет обогащать уран до 5%, готовясь производить ядерное топливо. Власти страны объясняют эти планы потребностью в электроэнергии. Вашингтон в мирные намерения Тегерана не верит. Госсекретарь США Майк Помпео в своем твиттере заявил, что действия Тегерана приведут к дальшейшей изоляции Ирана и пригрозил санкциями.

«Другие страны должны выступить против обогащения урана в Иране. Иранский режим, вооруженный ядерным оружием, будет представлять серьезную угрозу», — написал Помпео.

Iran’s latest expansion of its nuclear program will lead to further isolation and sanctions. Nations should restore the longstanding standard of no enrichment for Iran’s nuclear program. Iran’s regime, armed with nuclear weapons, would pose an even greater danger to the world. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 7, 2019

Зачем нужно обогащать уран

Пятипроцентный уран нужен для производства ядерного топлива, которое необходимо для создания пара, который вращает турбины реактора на АЭС.

Прежде чем уран можно будет использовать в ядерных реакторах или в атомных бомбах, его необходимо обогатить. Это связано с тем, что в природном уране содержится слишком мало изотопа — урана-235, который легко расщепляется для выделения энергии. Так, металл обогащают с 0,7% до 5% или 20%. Последний применяется в научных целях.

Чтобы сделать ядерную бомбу из урана, то металл необходимо обогатить на 90 и более процентов. Чем больше обогащен уран — тем меньше его требуется для создания ядерной боеголовки. Так, на каждый процент обогащения требуется меньше центрифуг, которые посредством вращения отделяют изотопы урана-235 от 238.

Вес изотопов в зависимости от обогащения также различен. Так, при обогащении в 20% по U-235 критическая масса составляет около 400 кг, но при обогащении 90% масса падает до около 28 кг, что значительно упрощает создание бомбы.

Ядерная угроза

«США крайне жестко реагируют на то, что Иран будет ядерной державой, неизбежно полагая, что он будет развивать и военный комплекс в этом направлении. Это и создает массу угроз ее союзникам, не радует ведущие страны в этой ветви энергетической промышленности», — рассказал «Политике сегодня» политолог и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

Текущий характер отношений между Ираном и США собеседник агентства сравнивает с временами холодной войны. Эта война в любой момент может перетечь в «горячую», что приведет к неизбежной катастрофе.

«В данный момент мы наблюдаем, что идет тяжелейшая схватка за будущее и Ирана, и США», — полагает Сатановский.

Сегодня у Ирана есть все возможности создать ядерную бомбу, считает эксперт.

«Обогатить уран до любого состояния можно легко. Знаете, в Советском союзе в 40-х годах обогатили еще, неужели Иран не сможет этого сделать в 20-х годах 21 века? Он не может быть менее технологичен, чем СССР. Вопросы ядерного распространения висят на ниточке. И ниточка оборвется достаточно быстро», — уверен Сатановский.

Она оборвется именно с Ирана, а не с Северной Кореи, поскольку Иран находится в эпицентре ближневосточных противоречий. За Ираном выстроилась огромная очередь желающих приобрести атомную бомбу.

Единственная гарантия безопасности — «ядерная сделка». Пускай США и вышли из нее, считать соглашение мертвым — нельзя. Но до официального заявления Вашингтона.

«Каждого из нас можно считать мертвым с начала рождения на том основании, что когда-нибудь мы умрем. В том виде в котором ее заключил Обама — Трамп ее, конечно, похоронил. Но он хоронит не только «это». Он много чего хоронит», — сообщил Сатановский.

Ядерная программа Ирана

Иран превысил лимит по обогащению урана еще по одной причине — европейские страны нарушили свои же обязательства по ядерной сделке, заключенной в 2015 году со странами «шестерки» (США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия), об этом заявил заместитель министра иностранных дел Аббас Аракчи, добавив, что Иран все еще хочет спасти договор, но США в одностороннем порядке вышли из соглашения в 2018 году. Белый дом ввел жесткие санкции, затрагивающие иранскую экономику.

В 2005 году парламент Ирана принял важный закон, согласно которому государство будет развивать полный ядерный топливный цикл: в течение 25 лет обеспечит производство в стране 20 тысяч мегаватт электроэнергии и построит 20 атомных энергоблоков.

Для развития плана Иран обладает прекрасной сырьевой базой. По оценкам специалистов, общее число построенных и сооружаемых объектов ядерной инфраструктуры страны в совокупности может достигать 20. Все они находятся в ведении Организации атомной энергии Ирана.

Начиная с 2003 года Ирану начали поступать «угрозы» от других государств — шли переговоры по «ядерному досье». Изначально с Ираном вели переговоры Германия, Франция и Великобритания. Через три года к ним присоединились Китай, Россия и США.

Страны добивалась от Ирана приостановки работ по обогащению урана, которые могли представлять ядерную угрозу для всего мира: так производимое в Иране оружие могло быть выкуплено и применено другими странами. Через три года Иран возобновил ядерные исследования. Это спровоцировало мировое сообщество наложить санкции на страну, потому как Ирану нужно было доказать мирный характер ядерных разработок.

В 2015 году Тегеран и «шестерка» заключили «иранское соглашение». Оно запрещало любые военные действия, связанные с применением ядерного оружия. А также существенно ограничивало ядерно-технический потенциал страны.