Беглов напомнил петербуржцам о снижении стоимости коммунальных услуг

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с жителями Кировского района города. Он напомнил собравшимся, за счет чего городскому правительству удалось снизить стоимость тарифов на коммунальные услуги, сообщают «Невские новости» 8 июля.

Градоначальник указал, что власти Северной столицы оптимизировали расходы «Водоканала», разобравшись с непрофильными тратами. Так, из рабочей цепочки был изъят один из посредников. Такое решение позволит всем жителям города на Неве сэкономить порядка полутора миллиардов рублей.

Стоит отметить, что петербуржцы смогут более подробно ознакомится с причинами, когда получат платежные квитанции за июль. На обратной стороне «коммуналки» будет указана вся необходимая информация.

Ранее Беглов рассказал о создании системы компьютерного обучения для «пожилых людей серебряного возраста». Чуть позже состоится анонс специальной программы, в которую пенсионеру достаточно будет ввести имя, чтобы приобрести лекарства, продукты или билеты, а также записаться к врачу.