Украина может законодательно запретить проведение телемостов с Россией

Проект закона о запрете проведения телемостов с Россией готовит комитет Верховной рады по вопросам свободы слова. Вскоре парламент рассмотрит документ, сообщил председатель Рады Андрей Парубий.

Речь об этом зашла в понедельник, 8 июля, на брифинге в Киеве. Законопроект могут рассмотреть уже 11 июля.

«Мы договорились с Комитетом по вопросам свободы слова, что будет подготовлен законопроект, который сделает невозможным проведение телемоста между Украиной и Россией», — сказал вице-спикер.

Напомним, ранее телеканал «Россия 1» объявил, что 12 июля состоится телемост Киев-Москва «Надо поговорить». Предполагалось, что его удастся провести совместно с украинским телеканалом NewsOne.

Многих украинских политиков эта новость возмутила. Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело по статье о госизмене в связи с намерением провести телемост. В итоге NewsOne объявил, что отменяет телемост из-за угроз физической расправой в адрес журналистов.