Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд»

Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд»

 Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию поддержки туристов

Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию поддержки туристов
Пожизненное заключение для чиновников за взятки могут узаконить на Украине

Пожизненное заключение для чиновников за взятки могут узаконить на Украине

 Украина может законодательно запретить проведение телемостов с Россией

Украина может законодательно запретить проведение телемостов с Россией
Эрдоган заявил о подготовке С-400 к отправке в Турцию

Эрдоган заявил о подготовке С-400 к отправке в Турцию

 Онищенко заявил, что грузинское виноделие рухнет, если РФ запретит ввозить вино

Онищенко заявил, что грузинское виноделие рухнет, если РФ запретит ввозить вино
Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд»

Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд»

 Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию поддержки туристов

Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию поддержки туристов
Пожизненное заключение для чиновников за взятки могут узаконить на Украине

Пожизненное заключение для чиновников за взятки могут узаконить на Украине

 Украина может законодательно запретить проведение телемостов с Россией

Украина может законодательно запретить проведение телемостов с Россией
Эрдоган заявил о подготовке С-400 к отправке в Турцию

Эрдоган заявил о подготовке С-400 к отправке в Турцию

 Онищенко заявил, что грузинское виноделие рухнет, если РФ запретит ввозить вино

Онищенко заявил, что грузинское виноделие рухнет, если РФ запретит ввозить вино
15:52   8 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Украина может законодательно запретить проведение телемостов с Россией

Украина может законодательно запретить проведение телемостов с Россией

Проект закона о запрете проведения телемостов с Россией готовит комитет Верховной рады по вопросам свободы слова. Вскоре парламент рассмотрит документ, сообщил председатель Рады Андрей Парубий.

Речь об этом зашла в понедельник, 8 июля, на брифинге в Киеве. Законопроект могут рассмотреть уже 11 июля.

«Мы договорились с Комитетом по вопросам свободы слова, что будет подготовлен законопроект, который сделает невозможным проведение телемоста между Украиной и Россией», — сказал вице-спикер.

Напомним, ранее телеканал «Россия 1» объявил, что 12 июля состоится телемост Киев-Москва «Надо поговорить». Предполагалось, что его удастся провести совместно с украинским телеканалом NewsOne.

Многих украинских политиков эта новость возмутила. Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело по статье о госизмене в связи с намерением провести телемост. В итоге NewsOne объявил, что отменяет телемост из-за угроз физической расправой в адрес журналистов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#украина #парубий #верховная рада #телемост

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...