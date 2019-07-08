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15:41   8 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Националисты требуют арестовать Медведчука из-за телемоста с Москвой

Националисты требуют арестовать Медведчука из-за телемоста с Москвой

Около ста человек с символикой партий «Национальный корпус» (запрещена в РФ) и «Свобода» собрались у здания офиса президента Владимира Зеленского. Это связано с планами телеканала NewsOne провести телемост Киев — Москва.

Националисты требуют арестовать главу политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука, с которым связывают  NewsOne. В руках у молодых людей флаги с партийной и националистической символикой.

Накануне стало известно, что 12 июля с 18:00 до 20:00 пройдет телемост Киев — Москва «Надо поговорить». Предполагалось, что его проведут телеканал «Россия-1» и украинский NewsOne, который входит в медиагруппу Медведчука. Однако затем NewsOne отменил телемост из-за угроз в адрес физической расправы и протестных акций.

Позже Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье «покушение на совершение госизмены» в отношении телеканала Newsone.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #медведчук #newsone

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