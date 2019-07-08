Система компьютерного обучения для пенсионеров заработает в Петербурге
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов в понедельник, 8 июля, посетил Кировский район и сообщил, что жизнь пенсионеров облегчится благодаря новым технологиям. По его словам, в городе появится система компьютерного обучения для пенсионеров, передает информационное агентство «Невские новости».
«Мы создаем систему компьютерного обучения пожилых людей серебряного возраста», – объяснил Беглов.
Предварительно, пенсионерам не придется осваивать несколько программ и сайтов, чтобы купить через интернет лекарства и продукты, билеты или записаться к врачу. Для этого достаточно ввести имя в специальной программе, которую анонсируют позже.
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