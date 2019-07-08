Путин направил поздравительную телеграмму новому премьеру Греции Мицотакису

Президент России Владимир Путин поздравил вступившего в должность нового премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

О направлении российским лидером поздравительной телеграммы главе греческого правительства в понедельник сообщает пресс-служба Кремля.

«Глава российского государства высоко оценил отношения с Грецией, основывающиеся на многовековых традициях дружбы, культурной и духовной близости, и выразил уверенность, что деятельность Мицотакиса во главе правительства будет способствовать развитию двустороннего диалога, конструктивного сотрудничества в различных областях в интересах народов двух стран, в русле упрочения стабильности и безопасности на Европейском континенте», - сообщили в Кремле.

Напомним: парламентские выборы прошли в Греции накануне – в воскресенье 7 июля. Правящая то сих пор СИРИЗА – коалиция радикальных левых Алексиса Ципраса смогла набрать лишь 86 мест в 300-местном парламенте, и заняла второе место. На первом месте оказалась консервативная «Новая демократия», с Кириакосом Мицотакисом во главе, которой достались 158 мест в парламенте. Кроме того, 22 парламентских места получило Движение перемен, 15 мест достались Компартии Греции, 10 мест – ультраправому движению «Греческое решение» и 9 мест – движению МЕРА25, во главе которого стоит бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис.