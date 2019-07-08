Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд»

Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд»

 Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию поддержки туристов

Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию поддержки туристов
Пожизненное заключение для чиновников за взятки могут узаконить на Украине

Пожизненное заключение для чиновников за взятки могут узаконить на Украине

 Украина может законодательно запретить проведение телемостов с Россией

Украина может законодательно запретить проведение телемостов с Россией
Эрдоган заявил о подготовке С-400 к отправке в Турцию

Эрдоган заявил о подготовке С-400 к отправке в Турцию

 Онищенко заявил, что грузинское виноделие рухнет, если РФ запретит ввозить вино

Онищенко заявил, что грузинское виноделие рухнет, если РФ запретит ввозить вино
Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд»

Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд»

 Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию поддержки туристов

Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию поддержки туристов
Пожизненное заключение для чиновников за взятки могут узаконить на Украине

Пожизненное заключение для чиновников за взятки могут узаконить на Украине

 Украина может законодательно запретить проведение телемостов с Россией

Украина может законодательно запретить проведение телемостов с Россией
Эрдоган заявил о подготовке С-400 к отправке в Турцию

Эрдоган заявил о подготовке С-400 к отправке в Турцию

 Онищенко заявил, что грузинское виноделие рухнет, если РФ запретит ввозить вино

Онищенко заявил, что грузинское виноделие рухнет, если РФ запретит ввозить вино
15:50   8 Июля 2019
Весь мир

Путин направил поздравительную телеграмму новому премьеру Греции Мицотакису

Путин направил поздравительную телеграмму новому премьеру Греции Мицотакису

Президент России Владимир Путин поздравил вступившего в должность нового премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

О направлении российским лидером поздравительной телеграммы главе греческого правительства в понедельник сообщает пресс-служба Кремля.

«Глава российского государства высоко оценил отношения с Грецией, основывающиеся на многовековых традициях дружбы, культурной и духовной близости, и выразил уверенность, что деятельность Мицотакиса во главе правительства будет способствовать развитию двустороннего диалога, конструктивного сотрудничества в различных областях в интересах народов двух стран, в русле упрочения стабильности и безопасности на Европейском континенте», - сообщили в Кремле.

Напомним: парламентские выборы прошли в Греции накануне – в воскресенье 7 июля. Правящая то сих пор СИРИЗА – коалиция радикальных левых Алексиса Ципраса смогла набрать лишь 86 мест в 300-местном парламенте, и заняла второе место. На первом месте оказалась консервативная «Новая демократия», с Кириакосом Мицотакисом во главе, которой достались 158 мест в парламенте. Кроме того, 22 парламентских места получило Движение перемен, 15 мест достались Компартии Греции, 10 мест – ультраправому движению «Греческое решение» и 9 мест – движению МЕРА25, во главе которого стоит бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #политика #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...