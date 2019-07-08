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15:24   8 Июля 2019
Россия

Крымский депутат напомнил Зеленскому, что полуостров уже шестой год как российский

Крымский депутат напомнил Зеленскому, что полуостров уже шестой год как российский

Зампредседателя Госсовета Крыма Ефим Фикс прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского, напомнив ему, что полуостров уже шесть лет является частью России. Об этом пишет РИА Новости в понедельник, 8 июля.

«Единственный, кто не знает, чей Крым, это президент Украины. Он только избран и начал работать, поэтому не знает, поэтому мы ему прощаем эту оплошность», — сказал политик.

Он подчеркнул, что Крым вошел в состав России благодаря волеизъявлению жителей полуострова, которое было высказано на референдуме в 2014 году.

Напомним, ранее Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину обсудить на саммите в Минске, «чей Крым и кого нет в Донбассе». На переговоры, по его мнению, следует пригласить американского президента Дональда Трампа, французского лидера Эммануэля Макрона, британского премьера Терезу Мэй и канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #украина #крым #политика #зеленский

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