США не имели права призывать Брюссель к отправке войск на территорию Сирии. Об этом 8 июля сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее спецпредставитель американского правительства по вопросам Сирии Джеймс Джеффри призвал ФРГ направить в САР немецкие наземные войска для частичной замены войск США, передает агентство.

Правительство Сирии неоднократно выступало против присутствия американских войск в стране. Однако США мало того, что не собираются выводить военных с территории САР, так еще и не стесняются звать новых союзников, забыв, что Дамаску не нужны новые «гости».

Таким образом, Вашингтон проигнорировал не только здравый смысл, но и международное законодательство, согласно которому у США нет никаких полномочий для приглашения немцев в Сирию.

По мнению доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Бориса Долгового, призыв Америки отправить в Сирию войска из Германии нельзя обсуждать всерьез. Эксперт отметил, что сама эта идея «построена на игнорировании всех международных норм и нарушении территориальной целостности и независимости Сирии», ведь у американцев нет никакой правовой основы для пребывания в САР.

«При этом они, совершенно не стесняясь, официально зовут в САР также и своих союзников, которых туда тоже никто не звал. Конечно, это нонсенс. Это уже совершенно открытое и наглое попрание законов и норм мирового сообщества», — заявил он.

Он также отметил, что многие в ЕС не смогут принять радушно такое предложение, потому что ряд европейских политиков выступает против того, чтобы Брюссель участвовал в сирийском и других подобных конфликтах.