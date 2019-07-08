Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Автоцистерны загорелись под Сургутом

Автоцистерны загорелись под Сургутом

Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд»

Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд»
Пожизненное заключение для чиновников за взятки могут узаконить на Украине

Пожизненное заключение для чиновников за взятки могут узаконить на Украине

 Украина может законодательно запретить проведение телемостов с Россией

Украина может законодательно запретить проведение телемостов с Россией
Эрдоган заявил о подготовке С-400 к отправке в Турцию

Эрдоган заявил о подготовке С-400 к отправке в Турцию

 Онищенко заявил, что грузинское виноделие рухнет, если РФ запретит ввозить вино

Онищенко заявил, что грузинское виноделие рухнет, если РФ запретит ввозить вино
Автоцистерны загорелись под Сургутом

Автоцистерны загорелись под Сургутом

Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд»

Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд»
Пожизненное заключение для чиновников за взятки могут узаконить на Украине

Пожизненное заключение для чиновников за взятки могут узаконить на Украине

 Украина может законодательно запретить проведение телемостов с Россией

Украина может законодательно запретить проведение телемостов с Россией
Эрдоган заявил о подготовке С-400 к отправке в Турцию

Эрдоган заявил о подготовке С-400 к отправке в Турцию

 Онищенко заявил, что грузинское виноделие рухнет, если РФ запретит ввозить вино

Онищенко заявил, что грузинское виноделие рухнет, если РФ запретит ввозить вино
15:00   8 Июля 2019
Россия

Медведев считает, что всероссийская диспансеризация предупредит опасные болезни

Медведев считает, что всероссийская диспансеризация предупредит опасные болезни

Глава правительства Дмитрий Медведев убежден, что всероссийская диспансеризация населения, которая пройдет в 2019-2020 годах, должна положительно повлиять на демографическую ситуацию, а также предупредить опасные заболевания. 

Речь об этом зашла в понедельник, 8 июля, на совещании с вице-премьерами. 

Российский премьер подчеркнул, что эти мероприятия будут способствовать достижению национальных целей развития в сфере демографии. Он подчеркнул, что всеобщая диспансеризация в этом вопросе — важнейший инструмент.

«Это касается не только самых опасных (заболеваний) – я имею в виду онкологию и сердечно-сосудистые заболевания, но и вообще любые, чтобы была возможность вовремя вмешаться, тогда медицина или даже простое изменение образа жизни действительно могут помочь», — сказал Медведев.

Ранее зампредседателя Госдумы Ирина Яровая предложила в рамках ежегодной диспансеризации ввести обязательное обследование на наркотики.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#яровая #медведев #медицина #здравоохранение #диспансеризация

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...