Медведев считает, что всероссийская диспансеризация предупредит опасные болезни

Глава правительства Дмитрий Медведев убежден, что всероссийская диспансеризация населения, которая пройдет в 2019-2020 годах, должна положительно повлиять на демографическую ситуацию, а также предупредить опасные заболевания.

Речь об этом зашла в понедельник, 8 июля, на совещании с вице-премьерами.

Российский премьер подчеркнул, что эти мероприятия будут способствовать достижению национальных целей развития в сфере демографии. Он подчеркнул, что всеобщая диспансеризация в этом вопросе — важнейший инструмент.

«Это касается не только самых опасных (заболеваний) – я имею в виду онкологию и сердечно-сосудистые заболевания, но и вообще любые, чтобы была возможность вовремя вмешаться, тогда медицина или даже простое изменение образа жизни действительно могут помочь», — сказал Медведев.

Ранее зампредседателя Госдумы Ирина Яровая предложила в рамках ежегодной диспансеризации ввести обязательное обследование на наркотики.