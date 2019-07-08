Минск готов организовать встречу по инициативе Зеленского
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск готов обеспечить на высоком уровне встречу по Донбассу при участии глав России, Украины, Франции, Германии, Великобритании и США.
Ранее в понедельник президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину обсудить в Минске при участии президента США Дональда Трампа, бриатнского премьера Терезы Мэй, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, «чей Крым и кого нет в Донбассе».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве рассмотрят предложение. Он отметил, что нужно понять, есть ли у такого диалога перспективы. При этом Песков напомнил, что США не являются участником «нормандского формата».