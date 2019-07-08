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14:59   8 Июля 2019
Россия

Ущерб клиентов «Росгосстраха» в Иркутской области превысил 330 млн рублей

Ущерб клиентов «Росгосстраха» в Иркутской области превысил 330 млн рублей

Представитель «Росгосстраха» в понедельник, 8 июля, сообщил, что ущерб, который нанесло наводнение в Иркутской области клиентам страховой компании, превысил 330 миллионов рублей. По его словам, это предварительная оценка по зарегистрированным страховым случаям, поэтому сумма может возрасти.

С начала паводка зарегистрировали 641 убыток по договорам страхования имущества физических лиц и 18 убытков — по договорам с юрлицами​​​. Страховщики приняли 468 заявлений от клиентов, а по ним предварительный ущерб оценили более чем в 259 миллионов рублей. Однако по всем зарегистрированным страховым случаям объем ущерба, нанесенного клиентам «Росгосстрах», согласно предварительным оценкам, превысит 330 миллионов рублей.

«Цифра может быть и больше, поскольку эксперты еще продолжают работу в пострадавших районах», — уточнил страховщик.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество

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