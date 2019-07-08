В Шереметьеве назвали слухом информацию о повышении зарплат грузчикам

Информация об уровне зарплат грузчиков в Шереметьево, появившаяся в СМИ, не соответствует действительности. Об этом 8 июля сообщает RT со ссылкой на первого заместителя генерального директора по производству аэропорта Шереметьево Андрея Никулина.

Ранее в СМИ появилась информация, что зарплаты грузчиков в аэропорту выросли до 200 тысяч рублей.

По словам Никулина, «вышла кривая, непроверенная информация» по поводу зарплат, причем достаточно высоких.

«За последний год у нас у грузчиков средняя заработная плата не была 45 тысяч рублей и не была 200 тысяч рублей. В данный момент у нас средняя заработная плата — 82 тысячи рублей до вычета налогов», — заявил он.

По его словам, это касается персонала, который занимается обработкой и транспортировкой багажа, в том числе водителей и операторов-комплектовщиков.

Никулин также рассказал об «отдельных случаях», когда в компании работникам было зачислено около 200 тысяч рублей. Он отметил, что это единичные случаи, касающиеся выплат материальной помощи сотрудникам в соответствии с коллективным договором аэропорта и дочерней компании.