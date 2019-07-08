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14:49   8 Июля 2019
Весь мир

Церетели остался главенствовать в ПА ОБСЕ

Церетели остался главенствовать в ПА ОБСЕ

Члены Парламентской ассамблеи ОБСЕ избрали председателя организации. Им вновь стал грузинский политик Георгий Церетели.

Впервые он вступил на пост в ноябре 2017 года, когда австралийка Кристин Муттонен вынужденно оставила кресло председателя, так как не смогла остаться в парламенте Австралии. До этого момента он был заместителем главы ассамблеи.

Во второй раз его избрали руководителем в прошлом году в Берлине, тогда у него не было оппонентов. Сейчас же кандидатом на пост выдвинулась немецкий казначей объединения Дорис Барнетт. Но участники решили оставить Церетели.

Заместителями стали Нилза Де Сена из Португалии, Виктор Паул Добре из Румынии и Азай Гулиев из Азербайджана. Они будут работать в течение трех лет до конца ежегодной сессии в 2022 году.

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Автор: Анна Манц
#обсе #парламентская ассамблея #церетели

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