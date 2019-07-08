Евкуров назначен замглавы Минобороны РФ

Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны. Ему присвоено звание генерал-лейтенанта. Об этом сообщили в понедельник, 8 июля, в Кремле.

Ранее Евкуров занимал пост главы Ингушетии. Он объявил, что уходит в отставку 24 июня в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии, несмотря на то, что срок его полномочий истекал в 2023 году. На его место был назначен Махмуд-Али Калиматов.

Позже в СМИ появилась информация, что Евкуров продолжит работу в Минобороны, став 12-м заместителем главы ведомства Сергея Шойгу. Сообщалось, что экс-глава Ингушетии будет отвечать за боевую подготовку и безопасность полетов. В подчинение Евкурова перейдут Главное управление боевой подготовки и Служба безопасности полетов авиации ВС РФ.